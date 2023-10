Attentat à Bruxelles : pourquoi la Suède a-t-elle été ciblée ?

L'image de la Suède comme hostile aux musulmans ne date pas d'hier. Début 2022, les autorités suédoises, accusées d'"enlèvements" systématisés d'enfants musulmans à leur famille, ont dénoncé une vaste campagne de désinformation en ligne. Selon ces allégations, devenues rapidement virales, le pays nordique enlèverait des enfants musulmans pour les confier à des familles chrétiennes, dans lesquelles ils seraient forcés de boire de l'alcool et manger du porc. Interrogé par l'AFP en février 2022 à ce sujet, le ministre de l'Immigration a nié, pointant du doigt "des forces malveillantes qui veulent exploiter la frustration (...) et semer la défiance et la division dans la société suédoise".

Quelques années auparavant, en 2007, c'est Lars Vilks qui avait défrayé la chronique en publiant un dessin du prophète Mahomet avec un corps de chien. Le Suédois a été l'objet de multiples agressions. Notamment en 2015, quand un homme, vraisemblablement radicalisé en prison, a ouvert le feu contre le centre culturel de Copenhague où il devait s'exprimer.