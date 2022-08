En Belgique, les factures d'électricité explosent bien plus que chez ses voisins

Quant à l’électricité, elle s’achète dix fois plus chère qu’il y a deux ans. Ce couple l’a constaté. Leur facture est passée de 80 à 137 euros et ils s’attendent à des hausses plus importantes à l’avenir. Ils ont déjà changé leurs habitudes et ont investi dans un poêle à granulés, essentiel pour l’hiver. Il leur permettra d’économiser 600 euros par an sur leur facture d’énergie. Une économie non négligeable dans ce contexte d’inflation.