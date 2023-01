VIDÉO – Les images des funérailles historiques de Benoit XVI

La messe, de rite latin et en plusieurs langues, est concélébrée par plus de 4000 cardinaux, évêques et prêtres, mais son caractère exceptionnel réside dans la présence d'un pape aux obsèques de son prédécesseur, une première dans l'Histoire récente de l'Église. "Avec la même confiance, nous donnons le dernier au revoir et confions à Dieu, le Père miséricordieux et grand dans l’amour, le pape Benoit", a déclaré le pape François.