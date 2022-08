Berlin : le mur des inégalités n'est pas tombé

Trente ans après la chute du mur de Berlin, on constate que les inégalités persistent. Selon une enquête récente du gouvernement allemand, 57% de l'ex-RDA se sentent comme des habitants de seconde zone. Et seuls 38% pensent que la réunification a été un succès. Le taux de chômage, quant à lui, est nettement supérieur dans l'ancienne Allemagne de l'Est soit 6,9%, contre 4,8% pour l'ancienne Allemagne de l'Ouest. Un écart constaté également sur le plan salarial. Quelles en sont les raisons ? Peut-on arriver à combler cet écart de pauvreté ?



Ce samedi 9 novembre 2019, Isabelle Gounin, dans sa chronique "L'instant éco", nous parle des inégalités persistantes en Allemagne après la chute du mur de Berlin. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 09/11/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.