Beyrouth : deux ans après, le port toujours menacé

Dans le quartier résidentiel de Mar Mikhaël, le plus proche du port, à l'intérieur même du périmètre de sécurité, nous rencontrons Mona. Malgré la chaleur, elle suit les consignes dictées par les autorités et n'ose plus ouvrir ses fenêtres. Pour elle, cette nouvelle menace est celle de trop. Elle voudrait déménager. À quelques centaines de mètres, Aline Kamakian, propriétaire du restaurant Mayrig, nous reçoit dans son bureau avec une vue imprenable sur les silos. Pas question de partir pour cette femme d'affaires, mais elle nous confie revivre chaque jour le traumatisme de ce 4 août 2020. En tout, 25 de ses employés avaient été blessés.