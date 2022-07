Bientôt une usine de poulpes en Espagne ?

Une découverte brevetée est déjà rachetée par une entreprise espagnole qui prévoit de l’exploiter très prochainement. Pour les défenseurs des animaux et de l’environnement, la création d’une telle ferme serait une aberration écologique. Mais les industriels sont bien décidés à maintenir leur projet pour être présent sur un marché qui pèse plus de 2,5 milliards d’euros au niveau mondial. Deux fois plus qu’il y a dix ans.