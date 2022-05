REPORTAGE - Bitcoin : plongée au coeur des usines de minage géantes du Texas

Ces ordinateurs, il faut à la fois les alimenter, et les refroidir pour rester en permanence sous les 30 degrés Celsius. C'est un gouffre énergétique colossal, équivalent à la production d'électricité d'un demi-réacteur nucléaire, et c'est ce qui a amené ces compagnies à s'installer au Texas. Dans le sol de cet État américain, on trouve du pétrole et du gaz en abondance. Les tarifs sont dérégulés, les prix de l'électricité sont les plus bas du pays, et de loin. La seconde usine, juste en face de celle visitée par notre équipe appartient à un groupe chinois, venu également profiter de l'aubaine.