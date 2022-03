Blé et tournesol : l'Ukraine continue de produire coûte que coûte

C'est tout à la fois la plus grande fierté d'un peuple et sa principale richesse. "Voici l'or ukrainien, c'est son sol", nous affirme Katarina Chubko, exploitante agricole. Une terre noire, parmi les plus fertiles du monde, qui lui vaut le titre de grenier à blé continental. La période des semences débute en pleine guerre. La prochaine récolte s’annonce compliquée, car 7 500 hectares, Katarina doit gérer toutes les conséquences de la guerre.