Blé ukrainien : un butin de guerre pour les Russes

Zoom sur les zones de culture du blé et les territoires occupés par l'armée russe. Moscou veut à présent exploiter et exporter ces futures récoltes grâce au port de Marioupol passé sous son contrôle. Les dernières mines flottantes ont été neutralisées pour reprendre le trafic maritime. La presse a été conviée pour l'occasion. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article.