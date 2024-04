VIDÉO - Blindés et missiles : nouvelle aide de la France à l'Ukraine

Des missiles pour contrer les bombardements russes, mais aussi des centaines de véhicules blindés pour transporter des troupes sur le front. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a annoncé une nouvelle vague d'aide militaire à l'Ukraine. Des livraisons qui devraient intervenir rapidement et être renouvelées, cet été, par l'envoi d'armes plus performantes.

Les soldats russes bombardent sans relâche les positions ukrainiennes. C'est ce que montrent les dernières images diffusées par l'armée russe. Un face-à-face très inégal. Les Russes tirent jusqu'à 10.000 missiles par jour alors que les Ukrainiens n'en ont que 2000 pour riposter. La France vient d'annoncer l'envoi de nouvelles armes en Ukraine. Des missiles de type Aster 30, très coûteux. Ils peuvent parcourir plus de 100 km pour intercepter des missiles et des drones ennemis.

Envoi de drones kamikazes

"C'est très efficace et indispensable pour la défense du ciel ukrainien. Il leur faut des centaines chaque mois. S'ils n'arrivent pas à défendre le ciel, les avions russes pourront engager leurs avions de combat à l'intérieur de l'Ukraine", explique Michel Goya, consultant militaire auprès de TF1-LCI. La France promet aussi d'envoyer, dès cette année, des centaines de véhicules blindés. Ils servent, depuis 40 ans, à transporter des troupes. Du matériel vieillissant que l'armée française n'utilise plus mais ils sont encore opérationnels et les Ukrainiens en ont cruellement besoin.

Lors de notre tournage avec cette unité, les militaires ukrainiens avaient dû rentrer à pied. Une heure de marche depuis le front. "Comme vous le voyez, on est obligés de marcher longtemps, faute de moyens", confie un soldat dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.

Aujourd'hui, la zone de combat, à l'est du pays, s'étend sur plus de 1000 km. Dans les tranchées, les militaires se battent parfois avec des armes très artisanales comme cette grenade attachée à un drone.

Cet été, la France devrait livrer à l'Ukraine, des munitions plus performantes, notamment une centaine drones kamikazes.