VIDÉO - États-Unis : Buffalo, une ville au cœur du "blizzard du siècle"

"C'est clairement le blizzard du siècle." La gouverneure de l'État de New York a pesé ses mots et bien choisi le lieu d'où elle les a prononcés. C'est depuis la ville de Buffalo, où elle-même est née, que Kathy Hochul a fait un premier bilan des victimes de la tempête de neige. Une "bombe cyclonique" traverse les États-Unis depuis mercredi dernier, paralysant une large partie du pays et fermant l'espace aérien. Selon un bilan encore provisoire, 49 personnes ont déjà perdu la vie. Mais c'est le comté d'Érié qui a payé le plus lourd tribut : 27 personnes sont décédées à Buffalo ou aux environs, et les autorités s'attendent à découvrir de nouvelles victimes.