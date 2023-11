VIDÉO - Boîte à outils perdue depuis l'ISS : une boulette intersidérale à 100.000 euros

Une boîte à outils tourne en orbite autour de la Terre après avoir été perdue dans l'espace par deux astronautes de l'ISS début novembre. Le JT de TF1 vous raconte et vous rassure : elle ne va pas nous tomber sur la tête.

C'est une boulette intersidérale dont vous pouvez découvrir les images dans la vidéo de TF1 en tête de cet article. En plein bricolage à l'extérieur de la Station spatiale internationale, deux astronautes de la Nasa, Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara, ont réalisé début novembre une opération de maintenance des plus habituelles à l'extérieur de l'ISS, à 400 kilomètres au-dessus de nos têtes. Mais un moment d'inattention et l'une d'elles a laissé échapper sa boîte à outils dernier cri, dont la valeur est estimée à 100.000 euros. Le sac s'est fait la malle dans l'espace et fait maintenant le tour de notre planète à la vitesse de 28.000 kilomètres par heure.

Selon le média américain Earthsky, il est même possible d'apercevoir le sac à outils depuis la Terre. "Il est étonnamment lumineux (pour une trousse à outils), brillant juste en dessous de la limite de visibilité à l'œil nu, à une magnitude d'environ +6. Cela signifie que certains observateurs du ciel devraient pouvoir l'apercevoir à l'aide de jumelles", assure-t-il.

On respire : il n'y a aucun danger

En orbite autour de la terre, la boîte fugueuse ne présenterait heureusement aucun danger. "Cette boîte à outils ne présente aucun risque pour les humains. Et lorsqu'elle va rentrer dans l'atmosphère, elle va brûler. Donc, rien ne va arriver au sol", explique Pierre Omaly, expert débris spatiaux au CNES, dans le reportage de TF1.

Ajoutons, pour finir, que ce n'est pas la première fois que des astronautes maladroits égarent un objet dans l'espace. En 2008, une autre boite à outils avait échappé à la vigilance d'une équipe. Deux ans plus tôt, c’est une spatule qui s’était offert un voyage interplanétaire.