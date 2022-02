Bombardements à l’est de l’Ukraine : des civils évacués vers la Russie

Après deux mois plutôt calmes, les affrontements se sont intensifiés ces derniers jours de part et d'autre de la ligne de front. Côté ukrainien, une école a été touchée sans faire de victime. Jeudi, 600 échanges de tirs ont été répertoriés par les observateurs internationaux. C'est deux fois plus que la moyenne de l'année 2021. Est-ce le signe qu'une guerre entre la Russie et l'Ukraine se rapproche ?