Bombardements à l'ouest, accusations de crimes de guerre… Le point sur la situation en Ukraine

Joe Biden s'est entretenu avec le président chinois Xi Jinping. Le président américain a "décrit les implications et conséquences si la Chine fournissait un soutien matériel à la Russie alors qu'elle mène une attaque brutale contre les villes et civils ukrainiens", selon un communiqué de la Maison-Blanche. Une sorte d'avertissement alors que le régime chinois n'avait pas expressément condamné l'invasion russe lors des différents votes de résolutions à l'ONU. Pékin préférant l'abstention, comme l'Inde. Pour autan, le régime chinois prend ses distances avec les décisions de Vladimir Poutine. "La crise ukrainienne n'est pas quelque chose que nous souhaitions voir" arriver, a déclaré M. Xi, selon des propos rapportés par la télévision chinoise.

Poutine accuse Kiev. Lors d'un appel téléphonique avec Emmanuel Macron, le chef du Kremlin a accusé l'Ukraine d'avoir perpétré de "nombreux crimes de guerre". Celui-ci expliquant ensuite que les forces qu'il a lui-même envoyées faisaient "tout leur possible" pour éviter les pertes civiles, a précisé le palais présidentiel russe. De son côté, le président français a exprimé sa "préoccupation extrême" quant à la situation de la ville de Marioupol. Le locataire de l'Élysée réclamant la "levée du siège et l'accès humanitaire", selon les services du président français.

Volodymyr Zelensky veut que les discussions avancent. Le président ukrainien a lancé dans la nuit de vendredi à samedi un appel à Moscou, estimant qu'il était "temps" de discuter de "paix et de sécurité" faute de quoi les conséquences pour la Russie se feront ressentir sur plusieurs générations. "Des négociations portant sur la paix et la sécurité pour l'Ukraine sont la seule chance pour la Russie de minimiser les dégâts causés par ses propres erreurs", a déclaré M. Zelensky dans une vidéo publiée sur Facebook. "Il est temps de nous réunir. Il est temps de discuter. Il est temps de restaurer l'intégrité territoriale et la justice pour l'Ukraine", a-t-il plaidé.