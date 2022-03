Bombardements, Marioupol assiégée, un million de réfugiés… Le point sur la situation en Ukraine

Lors d'une deuxième série de pourparlers ce jeudi, l'Ukraine et la Russie ont convenu de la mise en place de "couloirs humanitaires" pour permettre l'évacuation des civils des zones de combat. Pour l'occasion, négociateurs russes et ukrainiens s'étaient retrouvés à la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Ces "couloirs humanitaires" permettront notamment "l'acheminement de médicaments et de vivres vers les zones où les combats sont les plus violents", selon Mikhaïlo Pololiak, conseiller de la présidence ukrainienne et membre de la délégation de son pays.

Des dispositions qui incluent même un "cessez-le-feu temporaire" pendant la période d'évacuation dans les zones où elle a lieu. Pour autant, aucune trêve n'a été annoncé au grand damne de Kiev. "Malheureusement, il n'y a pas encore les résultats escomptés pour l'Ukraine. Il n'y a qu'une solution pour organiser des couloirs humanitaires", a déploré sur Twitter Mikhaïlo Podoliak, un membre de la délégation ukrainienne.