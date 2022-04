Boris Becker : un champion en prison

Boris Becker est le plus jeune vainqueur de Wimbledon en 1985, à tout juste 17 ans. Un tennis flamboyant qui lui aura permis de remporter, en dix ans, six titres du Grand Chelem et avoir un surnom : "Boum Boum". Il est un champion hors-norme que la presse, dès lors, ne va plus lâcher. Des années de pression qu'il écrira plus tard dans son autobiographie.