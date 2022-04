Boris Johnson veut exiler ses clandestins au Rwanda

C'était il y a quelques jours, des migrants en détresse au large du Royaume-Uni, le risque d'une vie pour, peut-être, faire demi-tour, être expulsés vers le Rwanda. Un accord vient d'être signé entre cet Etat d'Afrique centrale et le gouvernement britannique. Les objectifs sont multiples. Londres veut avant tout dissuader les demandeurs d'asile mais aussi les passeurs. En 2021, 28 500 hommes, femmes et enfants sont arrivés illégalement par la Manche. Un chiffre multiplié par trois en un an.