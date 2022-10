Bousculade meurtrière : l'affluence n'avait pas été anticipée par les autorités

Il n'y avait apparemment pas assez de forces de l'ordre présentes pendant cet événement, c'est la critique la plus récurrente dans la presse sud-coréenne : on parle de 200 policiers seulement pour plus de 100.000 personnes dans les ruelles de ce quartier populaire de la capitale. Questionné à ce sujet, le ministre de l'Intérieur s'est contenté de répondre que plus de policiers n'auraient rien changé. Une réaction qui passe très mal à Séoul.