VIDÉO - Bousculade mortelle en Corée du Sud : une veillée aux chandelles entre tristesse et colère

Certains veulent désormais voir le gouvernement tomber. À l'instar des groupes militants et politiques, qui ont organisé pas moins de sept rassemblements à travers la capitale. L'un des instigateurs d'un cortège de jeunes Coréens, qui a réuni 500 personnes selon les organisateurs, a même admis auprès de l'AFP que son but était d'exiger des sanctions contre les responsables et des mesures pour éviter que le drame ne se reproduise. Sur les pancartes d'un autre rassemblement, on pouvait lire : "Se retirer est l'expression de ses condoléances."