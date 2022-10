VIDÉO - Brésil : après l'élection présidentielle, le pays plus divisé que jamais

Une fracture qui se ressent à Sao Paulo, dès le lendemain de la fin de cette longue campagne. Dans cette grande ville du sud-est du Brésil comme ailleurs dans le pays, le nombre de sans-abri s'est multiplié ces dernières années, à cause notamment d'une crise économique, mais aussi de la suppression des aides sociales décidée par le président d'extrême-droite.

La précarité fut d'ailleurs l'un des principaux thèmes de la campagne. Lula a promis que chaque Brésilien pourrait manger à sa faim sous sa présidence. "J'ai l'espoir qu'il fera quelque chose pour les sans-abris", souhaite Lucineia Santos. Ces trois dernières années, au moins neuf millions de Brésiliens ont basculé dans la pauvreté. Un bilan qui a joué en la défaveur de Jair Bolsonaro.

Les Brésiliens lui reprochent également son désintérêt total pour la cause écologique et la déforestation massive de l'Amazonie qui a été entreprise sous son mandat. "Bolsonaro a autorisé l'utilisation de bombes et de pesticides. L'Europe et le monde entier s'inquiètent pour l'Amazonie. Nous, en tant qu Brésiliens, il faut qu'on s'en inquiète encore plus", appelle Juscieli Santana, qui tient un commerce de petits producteurs.