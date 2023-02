VIDÉO - Tempête aux précipitations "record" au Brésil : au moins 36 morts

Quelque 228 habitants ont également été déplacés et 338 autres évacués. Le nombre de personnes blessées et disparues n'a pas encore été précisé par les autorités, qui sont toujours à pied d'œuvre pour porter secours aux survivants. Le sauvetage d'un garçon de deux ans, couvert de boue, et d'une femme enceinte en train d'accoucher, ont été particulièrement soulignés par les autorités.

Les équipes "poursuivent dans la nuit (de dimanche) et tôt (demain) matin les activités de recherche et de sauvetage", a ajouté le gouvernement de Sao Paulo. Le président Lula se rendra lundi matin dans la zone touchée "pour visiter la région et soutenir les efforts pour faire face à cette tragédie", a-t-il déclaré sur Twitter.

La municipalité de Sao Sebastiao a été l'une des plus touchées par la tempête. En 24 heures, 600 millimètres de pluie ont été enregistrés, soit deux fois plus que la moyenne mensuelle, a indiqué la mairie de la ville. Une cinquantaine de maisons ont été emportées par les eaux. "Il y a encore des gens sous terre", a souligné le maire. Les volumes de précipitations ont été "exceptionnels et ont battu des records", a-t-il précisé, décrivant une situation "extrêmement critique". L'Institut national de météorologie a maintenu l'alerte pour fortes pluies dans la région jusqu'à ce lundi matin.