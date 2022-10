Présidentielle au Brésil : pourquoi Bolsonaro est aussi populaire dans les favelas ?

C'est la dernière ligne droite et la dernière marche électorale pour les partisans de Lula, dans la favela d'Heliópolis, la plus grande de Sao Paulo. "Je veux un meilleur pays, un meilleur président, commente une femme qui tient la main de son petit garçon. Je m'inquiète pour mon avenir et celui de mes enfants."

Pour beaucoup d'habitants, le candidat de gauche incarne l'espoir. Ces personnes vivent presque toutes dans la pauvreté. Au Brésil, de nombreux produits de base ont vu leurs prix s'envoler ces dernières années. L'inflation ne permet plus aux Brésiliens de subvenir à leurs besoins. Le prix de l'huile a, par exemple, été multiplié par quatre