Brésil : la campagne de tous les excès

Luiz Inácio Lula Da Silva, dit Lula, 77 ans, avec deux mandats aux compteurs était au pouvoir entre 2003 et 2011. Jair Bolsonaro, 67 ans, souvent appelé le Trump des tropiques, est quant à lui, une référence. Ces dernières années, ses équipes ont massivement diffusé de fausses informations. Créant par exemple le site internet Lulaflix. Patrimoines, mœurs, attaques personnelles… Tout y passe. Et cela touche un large public. Selon une spécialiste, 70% s’informent via les réseaux sociaux.