Lula, nouveau président élu du Brésil, opéré du larynx

Pour son premier voyage à l'étranger depuis sa victoire face au président sortant Jair Bolsonaro, le 30 novembre, Lula s'est rendu à la COP27 à Charm el-Cheikh en Égypte, un déplacement symbolique pour celui qui a promis d'agir pour le climat, et en particulier pour préserver l'Amazonie, puis à Lisbonne. Il est rentré au Brésil samedi.

Fumeur durant plus de cinquante ans, il avait abandonné la cigarette en 2010, après une hospitalisation pour hypertension. Tout au long de sa campagne éprouvante face à Jair Bolsonaro, sa voix, déjà naturellement rauque, a été de plus en plus éraillée, devenant parfois difficilement audible.