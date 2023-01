VIDÉO - "Vandales fascistes" : Lula condamne le saccage des lieux de pouvoir à Brasilia

Durant sa prise de parole, il a sévèrement condamné l'invasion du Congrès, de la Cour suprême et du palais présidentiel par des "vandales fascistes". "Ce qu'ont fait ces vandales, ces fascistes fanatiques (...) est sans précédent dans l'histoire de notre pays", a-t-il jugé, décrétant une "intervention fédérale" sur les forces de l'ordre pour reprendre en main la sécurité de la capitale, habituellement sous la responsabilité des autorités locales.

"Nous allons tous les retrouver et ils seront tous punis", a déclaré au sujet des bolsonaristes responsables de saccages Lula. "La démocratie garantit la liberté d'expression, mais elle exige aussi que les institutions soient respectées", a-t-il ajouté. Le président a également visé "ceux qui ont financé" les manifestations, promettant qu'ils paieront "pour ces actes irresponsables et antidémocratiques".

Après son intervention, Lula s'est exprimé sur Twitter, expliquant l'invasion du Congrès par "un manque de sécurité". "Celui qui a fait cela sera retrouvé et puni. La démocratie garantit le droit à la liberté d'expression, mais elle exige aussi que les gens respectent les institutions", a-t-il dénoncé, visant ensuite directement Jair Bolsonaro. "Vous savez qu'il y a plusieurs discours de l'ancien président qui encouragent cela. Et c'est aussi sa responsabilité et celle des partis qui l'ont soutenu", a-t-il déclaré.