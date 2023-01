Lula soupçonne des employés du palais présidentiel de complicité dans les émeutes à Brasilia

Plus de 4.000 partisans de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui refusent sa défaite électorale face à Lula fin octobre, ont semé le chaos dimanche dans la capitale, envahissant et saccageant le Palais présidentiel, la Cour suprême et le Congrès. Quelque 2.000 personnes ont été interpellées et plus de 1.100 ont été incarcérées après avoir été interrogées, selon le dernier bilan des autorités.

La priorité des autorités est désormais de sanctionner les réseaux qui ont œuvré en coulisse pour financer et organiser l'insurrection. Selon plusieurs médias brésiliens, un grand nombre de financeurs présumés seraient liés au secteur de l'agronégoce, soutien fidèle de Jair Bolsonaro.