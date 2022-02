Brésil : près de 100 morts dans des glissements de terrain

Submergé par la boue et battu par la pluie, ce quartier populaire de Petrópolis est comme éventré. Sur une des places de la ville, se tenaient des dizaines de maisons, aucune n'a résisté à l'avalanche. Sur une des images, on aperçoit le pan de la colline qui s'est effondré. Horrifiés, des habitants ont filmé mercredi le glissement de terrain. Sous la pression des pluies torrentielles, la terre et la forêt sont emportées.