VIDÉO - Brésil : que prouvent les images sur le rôle de la police dans l'assaut contre le pouvoir ?

Un dispositif sous-dimensionné et passif, qui semble même avoir fait preuves de marque de soutien. Au moment où cette masse déferlait sur la place des Trois Pouvoirs, certains agents de la police militaire ont été aperçus en train de filmer la scène avec leur smartphone et discuter avec les manifestants. Des images capturées sous au moins deux angles distincts (ici et ici) et que le député fédéral Guilherme Boulos a diffusé en décrivant la situation comme "honteuse".

Cette certaine bienveillance des forces de l'ordre ne s'est pas arrêtée aux portes du Congrès. Dans une vidéo, l'un des manifestants montre l'échange entre la foule et un agent de la police législative du Congrès. S'il nous est impossible de distinguer le sujet de discussion, l'auteur de la vidéo affirme que le policier a tenu à "montrer" qu'il était du côté des manifestants.