"Un crime environnemental majeur" : l'ancien porte-avions Foch pourrait finir au fond de l'océan

L'ancien fleuron tricolore devenu "navire fantôme". Le porte-avions Foch erre depuis des mois en mer à la recherche d'un port refuge, en espérant éviter de terminer au fond de l'océan. Une fin de vie qui serait synonyme de drame environnemental : la vieille coque de 266 mètres de long est remplie d'amiante, de peintures et autres déchets toxiques.

L'ancienne gloire de la Royale, capable de catapulter des avions de 12 à 15 tonnes à une vitesse de 150 nœuds au décollage, a connu une lente descente aux enfers. Acheté par le Brésil en 2000, il change alors de nom, et devient le Sao Paulo. Mais, en raison de sa vétusté et d'une série de problèmes liés notamment à un incendie à bord survenu en 2005, et alors que sa modernisation aurait coûté trop cher, le pays avait décidé de s'en défaire.