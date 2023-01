VIDÉO - Brésil : une enquête pour "génocide" ouverte après la mort d'une centaine d'enfants Yanomami

Le peuple est notamment victime de la politique de l'ex-président Jair Bolsonaro. En quatre ans seulement, sous son mandat, les chiffres officiels attestent d'une augmentation de 29% du nombre de décès chez les enfants par rapport aux quatre années précédentes. Deux causes à cela : l'orpaillage promu dans la région par le précédent gouvernement et le retrait des services de santé et sociaux dans ces terres censées être inviolables et où toute exploitation minière est censée être interdite.