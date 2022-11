Burkina : le gouvernement appelle au "calme et à la retenue" après une manifestation anti-française

Le gouvernement du Burkina Faso a appelé, ce samedi 19 novembre, la population "au calme et à la retenue", au lendemain d'une manifestation contre la présence de la France dans ce pays sahélien miné depuis plusieurs années par des violences djihadistes.

"Le gouvernement appelle les populations au calme et à la retenue, au risque de plonger notre pays dans un cycle de manifestations sans fin, préjudiciables à nos objectifs de paix, de stabilité et de sécurité, recherchés pour nos populations", indique un communiqué du porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouédraogo. "Il invite en particulier la jeunesse à ne pas se laisser divertir, et à se focaliser sur les objectifs de défense opérationnelle dans la guerre totale que nous menons contre le terrorisme (...) plutôt que sur des manifestations du genre, dont les bénéfices pour la cause de la lutte de notre peuple restent à prouver", poursuit ce texte.