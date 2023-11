VIDÉO - Burkina : une "horde de terroristes" à l'assaut d'une base militaire

Près de 3000 terroristes, selon l'Agence d'information du Burkina Faso, ont tenté de prendre la base militaire de Djibo, au nord du Burkina. Au moins 40 civils ont été tués. Des groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique sévissent dans cette région dite des trois frontières depuis des mois.

Une "horde de terroristes", menant l'assaut à bord de motos ou de pick-up. La base militaire de Djibo, dans le nord du Burkina Faso, a été le théâtre d'une attaque massive dimanche. Selon l'ONU, au moins 40 civils ont été tués.

Selon une source sécuritaire, "l'attaque a débuté vers 15h et été menée par plusieurs centaines d'hommes armés qui ont tenté en vain de pénétrer dans la base (militaire). Ils ont réussi à faire des brèches face à des engins blindés, mais ont été frappés" par des aéronefs de l'armée.

Sur la vidéo en tête de cet article, on voit des centaines d'hommes à proximité de la base. "Les assaillants, venus massivement à bord de motos et (véhicules) pickups, ont également effectué plusieurs tirs à l'arme lourde" dont certains ont visé "l'appui aérien", a poursuivi la même source. Elle a en outre affirmé que l'attaque avait été menée par "plusieurs vagues de groupes armés" pendant "plus de trois heures".

Selon l'Agence d'information du Burkina Faso (AIB, officielle), "plus de 400 terroristes (ont été) décimés lors de la contre-offensive des Forces armées burkinabè contre près de 3.000 criminels qui ont tenté de s’emparer de la ville de Djibo". Cette "horde de terroristes" s’était "donnée pour mission de semer la mort et la désolation à Djibo, avant de prendre le contrôle de la ville", selon l'AIB.

"Les responsables devront rendre des comptes après des enquêtes rigoureuses, impartiales et indépendantes des autorités", a affirmé le Haut-commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme, dans un communiqué, se disant "atterré".

Djibo, proche de la zone dite des trois frontières entre Niger, Burkina et Mali où sévissent les groupes jihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique, est assiégée par ces derniers depuis plus d'un an. Plusieurs convois cherchant à la ravitailler ont été attaqués.