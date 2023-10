VIDÉO - Bus tombé d’un pont à Venise : les images de l’accident meurtrier

À Venise, le bus qui dessert habituellement des lignes urbaines régulières, avait été loué par une société privée pour transporter une quarantaine de touristes italiens et étrangers. Ils venaient de visiter le centre historique de la Sérénissime sur la lagune et retournaient dans leur camping sur la terre ferme, peu après 19h30 (17h30 GMT).

Le bilan de cette tragédie n'a pas évolué dans la nuit : 21 personnes ont péri, dont un enfant d'un an et un adolescent, et 15 ont été blessées, dont cinq sont dans un état grave, a confirmé à la mi-journée le préfet de Venise Michele di Bari lors d'une conférence de presse. Parmi les morts identifiés, "figurent 5 Ukrainiens, un Italien qui est le chauffeur, un Allemand", a-t-il précisé, ne confirmant pas la mort d'un Croate et d'un Français annoncée précédemment par le gouverneur de la région Vénétie Luca Zaia.