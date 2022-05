C. Colonna : l'interview exclusive

À ce stade, Kiev ne souhaite pas un arrêt des combats car elle espère reconquérir les territoires conquis par les Russes. Or, l'Allemagne et la France font tout pour tenter de trouver une issue qui permettrait un cessez-le-feu. Interrogée sur la possibilité d'un compromis en discutant avec Vladimir Poutine, Catherine Colonna a répondu : "Il ne me semble pas que l’heure soit aux négociations".