VIDÉO - "C’est absolument invraisemblable" : des milliers d'Ukrainiens fuient vers la Pologne après l'offensive russe

Dans la seule journée de jeudi, plus de 100.000 habitants ont quitté leur domicile. Plusieurs milliers d'entre eux, en provenance de Kiev notamment, ont déjà rejoint l'étranger, et notamment la Pologne, donc. Depuis plusieurs semaines, le pays se prépare à accueillir un afflux massif de populations. Le gouvernement a ouvert des centres d’accueil à proximité des frontières. "Le ministère de l'Intérieur prend depuis un certain temps des mesures pour nous préparer à une vague allant même jusqu'à un million de personnes", avait assuré en janvier dernier le vice-ministre polonais de l'Intérieur, Maciej Wasik. "Nous sommes prêts à accueillir des enfants et des jeunes dans les écoles et des étudiants dans les universités polonaises", a ajouté mercredi le ministre de l'Éducation, Przemyslaw Czarnek.