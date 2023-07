"C'est un animal incroyable" : le marin secouru en haute mer laisse sa chienne Bella au capitaine qui l'a sauvé

Le naufragé australien, secouru par un bateau mexicain après avoir dérivé avec sa chienne Bella, a décidé de laisser sa fidèle compagne au Mexique, tandis que lui doit retourner dans les prochaines semaines en Australie. "Bella semblait m'avoir trouvé au milieu du Mexique, elle est Mexicaine, elle est l'esprit du milieu du pays", a-t-il expliqué, précisant qu'il avait fini par l'embarquer à bord de son catamaran après l'avoir trouvée errante peu avant son départ de la ville balnéaire de La Paz.

"J'ai essayé de lui trouver un foyer à trois reprises et elle me suivait toujours dans l'eau. C'est un animal magnifique et je suis simplement reconnaissant qu'elle soit en vie. Elle est bien plus courageuse que moi, c'est certain", a-t-il confié, après son arrivée au port de Manzanillo (ouest) à la suite de son sauvetage. Il a par la suite confié l'animal à un membre de l'équipage qui a secouru le duo, à condition que celui-ci prenne soin de la chienne.