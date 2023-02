"C'est un défi" : comment l'Occident espère augmenter sa production de munitions

Le gouvernement français assurait dès le mois de juin vouloir accélérer la fabrication de munitions. Problème, le mois dernier, les fabricants interrogés disaient toujours attendre ces commandes supplémentaires. L’État a trop tardé, d'après certains experts et militaires, et mal anticipé la durée du conflit en Ukraine. À cela, s'ajoutent des délais administratifs incompressibles. Le ministère des Armées nous a assurés que le pays va renforcer ses capacités industrielles pour la fabrication des munitions cette année. L'État va investir cette année 2 milliards d'euros dans la fabrication de munitions. C'est 500 millions de plus que l'an dernier.