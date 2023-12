VIDÉO - "C'est une guerre contre les enfants" : l'Unicef en colère après la reprise des bombardements à Gaza

La trêve est bien terminée entre Israël et le Hamas, après sept jours de cessez-le-feu. La reprise des combats signifie aussi la fin du processus de libération des otages. À Gaza, les hôpitaux ne peuvent plus faire face à l'afflux de blessés, dont de très nombreux enfants.

Où que le regard se pose, on voit d'épaisses colonnes de fumée monter dans le ciel de Gaza. Israël dit avoir frappé plus de deux-cents cibles terroristes, en représailles après des tirs de roquettes du Hamas, au matin du 1ᵉʳ décembre. La trêve entre Israël et le Hamas, qui a permis la libération de 105 otages et celle de 240 prisonniers palestiniens détenus par Israël, ainsi que l'entrée de plus d'aide humanitaire à Gaza, a expiré ce vendredi matin, et les hostilités ont repris immédiatement.

Du nord au sud de la bande de Gaza, ce sont des images de course contre la montre que l'on voit dans la vidéo de TF1 ci-dessus. Pour dégager les blessés au plus vite des montagnes de gravats après les bombardements, puis pour les transporter vers les rares hôpitaux encore en fonction.

Ne rien faire, c'est autoriser la mort d'enfants, c'est une guerre contre les enfants James Elder, porte-parole de l'Unicef

Dans l'hôpital de Khan Younès, au milieu d'enfants alités à même le sol, le porte-parole de l'UNICEF, James Elder, ne peut contenir sa colère. "Pour ceux qui ont de l'influence, ne rien faire, c'est autoriser la mort d'enfants. C'est une guerre contre les enfants", s'écrie-t-il. Ce samedi matin, le gouvernement de l'enclave palestinienne, dirigé par le Hamas, a annoncé que 240 personnes avaient été tuées et 650 autres blessées depuis l'expiration de la trêve, dans des "centaines de frappes aériennes, d'artillerie et de bombardements navals, partout dans la bande de Gaza".

Une colère qui résonne également à Tel-Aviv, où l'équipe de TF1 a rencontré des familles d'otages inquiètes. "Je me suis réveillée ce matin, et je me suis remise à pleurer", confie Sharon Kalderon, la belle-sœur d'Ofer, otage franco-israélien du Hamas, un des quatre Français encore captifs. "Il faut ramener tout le monde", martèle-t-elle, "leur donner ce qu'ils veulent et après seulement, reprendre le combat". Selon les autorités israéliennes, 137 personnes sont toujours aux mains du Hamas ou du Jihad islamique dans la bande de Gaza, depuis le raid meurtrier du 7 octobre dernier.