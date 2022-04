VIDÉO - "C'est vraiment spectaculaire" : la Chine, terre de constructions extraordinaires

Du haut de ses 326 mètres, l'ascenseur de Bailong - "Cent dragons" en chinois - offre une "vue spectaculaire", s'émerveille une visiteuse, "c’est très beau". Derrière l’attraction, Jie Lyu, le responsable, nous révèle les coulisses de cette prouesse technique. "Ça, c'est la machine de traction, actuellement la plus grosse au monde. Elle peut soulever jusqu’à cinq tonnes", soit cinq fois plus lourd qu’un ascenseur public classique, décrit-il. La construction, lancée en 1999 et achevée trois ans plus tard, "a été difficile et dangereuse". "Comme c’est un site protégé, les ouvriers devaient travailler suspendus à des échelles et des cordes et percer tous les trous à la main", raconte-t-il.