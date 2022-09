Californie : incendies géants et canicule

"J'habite à West Hollywood, mais je n'ai jamais vu ça. Vous sortez à huit heures le matin, et c'est déjà la fournaise", souligne une Californienne. Alors, les appels à limiter la consommation d'énergie se poursuivent. "Nous sommes au pic de ces canicules et le risque des coupures de courant est réel et immédiat", prévient Gavin Newsom, gouverneur (démocrate) de Californie.