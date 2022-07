Californie : un incendie géant menace le parc Yosemite

D'après notre correspondant sur place, la topographie des lieux complique le travail des secours. La zone est très montagneuse et escarpée. Un pompier a expliqué que parfois il ne pouvait pas faire autre chose que de laisser brûler certaines zones entières et d'attendre l'arrivée des flammes vers des endroits plus faciles d'accès comme la route par exemple. L'incendie est loin d'être maîtrisé. Elle menace notamment désormais des forêts de magnifiques séquoias géants. La météo des prochains jours offre peu de bonnes nouvelles aux pompiers. Le thermomètre va frôler les 40°C.