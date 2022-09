Camilla : la carte maîtresse de Charles III

Le futur roi a 23 ans, il tombe éperdument amoureux de cette jeune fille de bonne famille, pleine d'humour et d'esprit. "Camilla est la femme qui a vraiment métamorphosé le prince Charles, qui lui a redonné confiance en lui, qui a fait de lui un homme plus serein, plus posé", décrit Isabelle Rivère, journaliste, auteure de "Charles et Camilla: Une histoire anglaise".