Camilla reine consort ? Ce qu’en pensent les Britanniques

Une déclaration forte au point que de nombreux journaux britanniques en ont fait leur titre d'une. "Queen Camilla" saluait ainsi dimanche The Sun. "Camilla will become Queen", mettait encore en avant The Daily Mail ou "Camilla will be Queen", titraient le Sunday Express ou The Mirror, ce qui signifie : "Camilla va devenir / deviendra reine". Enfin, The Sunday Telegraph a déclaré : "Queen Camilla gets royal approval" (La reine Camilla a reçu l'approbation royale).

Cette décision est donc un tournant pour les journaux, mais aussi un geste inattendu pour les Britanniques encore attachés à la famille royale. "C'est une surprise, mais elle a soutenu la reine, elle est restée discrète et elle a beaucoup travaillé", a reconnue une passante dans les rues de Londres. "Je suis content pour Charles parce qu’il aura attendu longtemps de devenir roi. Alors quand ça arrivera, ça sera bien pour lui d’avoir Camilla à ses côtés et qu’elle soit appelée reine", félicite un autre passant.

Cette déclaration a surpris puisque la question était restée en suspens depuis le mariage du Prince Charles avec Camilla, il y a 17 ans. Une manière peut-être de laisser le temps aux Britanniques de faire leur deuil de la précédente femme du Prince héritier, la toujours très aimée et iconique Lady Diana. "Pour le prince Charles et Camilla, il n’y a pas vraiment de vente, mais par contre, les gens me demandent toujours Diana et la reine Élisabeth", explique ainsi un vendeur dans un magasin de souvenirs.