Camion fou aux Pays-Bas : six morts

Au fil des heures, le bilan s'aggrave avec six morts et sept blessés. Un accident incompréhensible dans ce village au sud des Pays-Bas. Quelles sont les causes du drame ? Pourquoi le camion immatriculé en Espagne a-t-il raté son virage ? La piste terroriste est écartée. Quant au chauffeur, il n'est pas blessé, mais il est en garde à vue. Selon les premières analyses, le conducteur n'était pas sous l'influence de l'alcool au moment de l'accident.