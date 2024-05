VIDÉO - Canada : avec la fonte précoce des neiges, les feux reprennent déjà dans l'ouest

Des feux de forêt gagnent l'ouest du Canada, et plusieurs milliers d'habitants ont reçu l'ordre d'évacuer. La neige ne protège plus ses territoires.

C'est une histoire qui se répète, et inquiète tout le Canada. Des habitants obligés de fuir les flammes et les épaisses fumées. Nous sommes en Colombie-Britannique, à l'ouest du pays, autour de Fort Nelson, où près de 3.000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer. "Pour l'instant, ça va. On a dû pomper près de douze heures et utiliser des millions, des millions de litres d'eaux. On a arrosé tous nos bâtiments", raconte un habitant dans la vidéo en tête de cet article.

Chaleur précoce

Des rafales jusqu'à 70 km/h attisent les flammes et compliquent le travail des pompiers. Plusieurs localités ont connu des records de température pour un mois de mai. Les autorités tentent de rassurer les habitants, comme dans la province de l'Alberta, un peu plus à l'est. De gros moyens ont été déployés pour tenter de contrôler les feux, mais la population est invitée à se tenir prête.

Lorsque la neige s'en va, et que l'oxygène revient sur les racines, ça se consume à nouveau, et ça repart Eric Florès, contrôleur général du Sdis 34

Comme le montrent les cartes des services de secours, on peut observer les centaines de feux et de fumées qui progressent principalement dans le nord-ouest du pays. L'hiver n'a pas totalement éteint les nombreux foyers qui s'étaient développés en 2023. Des centaines de pompiers français étaient alors venus prêter main-forte à leurs homologues canadiens, comme ceux de Montpellier. Eric Florès, contrôleur général du Sdis de l'Hérault, nous explique le phénomène en cours : "Lorsque la neige s'en va, et que l'oxygène revient sur les racines, ça se consume à nouveau, et ça repart".

Le gouvernement canadien qualifie ces conditions de "sécheresse extrême" et s'inquiète pour l'été à venir. En 2023, le Canada avait connu la pire saison des feux de son histoire, favorisée par un hiver trop doux et trop court, avec plus de 15 millions d'hectares partis en fumée.