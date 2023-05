VIDÉO - Canada : des incendies géants ravagent l'Alberta, 25.000 personnes évacuées

Près de 25.000 personnes doivent fuir leurs maisons, ce qui provoque des embouteillages immenses comme à Drayton Valley. Au total, vingt communes de l'Alberta ont été évacuées. Les agriculteurs aussi s'inquiètent, et déplacent leurs troupeaux au plus vite. Le printemps très sec, et des vents violents concernent une grande partie du Canada. 110 incendies ont été recensés, dont un tiers sont actuellement hors de contrôle. Les autorités ont demandé à des milliers d'autres personnes de se tenir prêts à partir à tout moment.