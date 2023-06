VIDÉO - Des renforts arrivent au Québec, où 800.000 hectares ont été brûlés par les incendies

Ce matin, l’inquiétude demeure, car les premiers feux sont à moins de 100 kilomètres. Ces incendies embrument l’est du pays et tout le nord des États-Unis aussi. Plus de 500.000 hectares de forêt touchés rien qu’au Québec ces dernières semaines, c’est 2000 fois plus que ces dix dernières années à la même période. Autant d'incendies si tôt dans la saison, la situation est inédite. Il faut dire que Montréal et tout le Québec ont connu un printemps particulièrement brûlant, avec des records de chaleur à la clé et des journées à plus de 32°C.