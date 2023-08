VIDÉO - Canada : ils ont assisté aux incendies en direct sur leur interphone

La plupart de leurs maisons sont équipées de petites caméras installées sur les sonnettes. Normalement, elles sont utilisées pour voir qui sonne, mais depuis que les incendies ravagent le pays et provoquent des milliers d'évacuations, elles ont trouvé une nouvelle utilité. Grâce à ces caméras, les évacués ont pu vivre en temps réel la lutte contre les incendies devant chez eux. Ce sont parfois des scènes angoissantes, lorsque les pompiers éteignent les flammes dans les jardins. Mais aussi des moments d’entraide. Certaines caméras ont aussi des micros, l’occasion de remercier les pompiers, comme on peut le voir sur l'une d'entre elle. "On ne vous le dira jamais assez, mais merci beaucoup !", peut-on entendre.

Dans certaines régions comme à West Kelowna, la situation s'est améliorée et des habitants ont pu rentrer chez eux avec leurs familles. Grâce aux caméras, l'angoisse de la distance a été plus facile à vivre. "On peut se connecter aux caméras avec une application, ça marche avec Internet et on peut tout voir. On se connectait 10 à 15 fois par jour. Sans ça, il n’y a pas d’autres moyens de surveiller ce qui se passe chez nous", explique Chris qui, par solidarité, a partagé ses images avec ses voisins qui n’avaient pas de caméras. "C’est pour les tenir au courant, ça leur permet de voir les rues. La plupart du temps, il n’y avait pas de feu, c’est des nouvelles rassurantes à partager", ajoute le jeune homme.