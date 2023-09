VIDÉO - Canada : les images satellites saisissantes des incendies de forêt

Cette année, des incendies ont ravagé presque 13 provinces et territoires canadiens, obligeant à l'évacuation des maisons, perturbant la production d'énergie et mobilisant les ressources fédérales et internationales de lutte contre les incendies. Comme le rapporte The Guardian, durant l'été, 6 369 incendies de forêt ont ravagé des dizaines de millions d'hectares, bien au-delà des normes historiques.