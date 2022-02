Canada : la police libère le pont à la frontière

Le pont Ambassadeur est le plus stratégique de toute l'Amérique du Nord. La frontière terrestre la plus importante entre les États-Unis et le Canada était infranchissable depuis six jours. L'image est encore plus saisissante lorsque l'on comprend ce qui bloquait l'accès au pont. Seulement cinq poids lourds et une soixantaine de voitures. Vendredi soir, la ville a eu l'autorisation d'un tribunal pour les déloger. La police était intervenue ce samedi sans violence.